متهمة بسرقة هاتف شقيقة سوزي الأردنية: "أخت البلوجر نسيته معايا"

استمعت نيابة الأميرية إلى أقوال فتاة متهمة بسرقة هاتف محمول خاص بشقيقة البلوجر سوزي الأردنية، بمنطقة الأميرية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وقالت الفتاة إنها لم تسرق هاتف شقيقة البلوجر سوزي الأردنية، موضحة أن الأولى كانت تجلس لديها وقد نسيت الهاتف بحوزتها ولم تسرقه وتحفظت النيابة على الفتاة وعلى الهاتف.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على فتاة متهمة بسرقة هاتف محمول خاص بشقيقة البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، بمنطقة الأميرية، بعد تداول فيديو يوثق الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الواقعة وثّقتها سوزي بمقطع فيديو.. والمتهمة: "الهاتف تُرك سهوا"

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشر سوزي مقطع فيديو قالت فيه إن شقيقتها "مي"، من ذوي الهمم، تعرضت لسرقة هاتفها من قبل فتاتين أثناء تواجدها بالشارع، مشيرة إلى أن المتهمتين استغلّتا ضعف بصر شقيقتها وحالتها الصحية، وقامتا بإبعادها عن محيط سكنها، وسرقة الهاتف، مما أدى إلى فقدان شقيقتها لعدة ساعات قبل أن يعثر عليها بعض الأهالي ويعيدوها للمنزل.

القبض على فتاة متهمة بسرقة هاتف شقيقة البلوجر سوزي الأردنية

وبعد التحريات، تم ضبط إحدى الفتاتين، وبمواجهتها أفادت بأن شقيقة سوزي تركت الهاتف معها سهوًا، نافية نية السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات واستكمال فحص ملابسات الحادث.

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