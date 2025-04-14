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خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على أفراد ومنظمات إيرانية لهذا السبب

الاتحاد الأوروبي،
الاتحاد الأوروبي، فيتو

 أقر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عقوبات على أفراد ومنظمات إيرانية على خلفية احتجاز مواطنين أوروبيين، وذلك حسبما أفادت وكالة “رويترز” الإخبارية.

وقبل وقت سابق أعلن دبلوماسيان أوروبيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفه التكتل بسياسة ترعاها إيران لاحتجاز رهائن.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين المزدوجي الجنسية والأجانب معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

 

وتقود فرنسا التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وذكر وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع “من أجل إطلاق سراحهم سنكثف الضغوط على النظام الإيراني”.

وأضاف: “سنتبنى  عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة” دون أن يحدد عددهم.

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الاتحاد الاوروبي إيران أوروبا

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