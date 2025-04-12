الاتحاد الأوروبي يجدد دعوة إسرائيل لرفع الحصار عن غزة

قال الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه اليوم السبت: قلقون من تقارير تشير إلى قرب نفاد الإمدادات الغذائية التي أدخلت إلى قطاع غزة خلال الهدنة.

الاتحاد الأوروبي يطالب برفع الحصار عن قطاع غزة



وجدد الاتحاد الأوروبي في بيانه، دعوة إسرائيل إلى رفع الحصار عن قطاع غزة للسماح بتدفق المساعدات بشكل كبير إلى القطاع.

وفي السياق ذاته قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون،: إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة واستئناف تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الفور.

ماكرون: لابد من حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وأضاف الرئيس الفرنسي: "لابد من حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على حل الدولتين وباريس تؤيد الحق المشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم".

وتابع الرئيس الفرنسي: يجب أن يكون المؤتمر المقرر عقده في يونيو لبحث حل الدولتين نقطة تحول.

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