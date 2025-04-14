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ثقافة وفنون

طرح أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسل THE LAST OF US

The Last of Us، فيتو
The Last of Us، فيتو

The Last of Us، طرحت منذ قليل، شبكة قنوات HBO، أولى حلقات الموسم الثاني من مسلسلها الناجح، THE LAST OF US، والذي يتكون من 7 حلقات.

وأعلنت شبكة HBO، رسميا تجديد مسلسلها الناجح The Last Of Us، لموسم ثالث، وذلك قبل أيام من عرض الموسم الثاني.

حصل الموسم الثاني لمسلسل The Last of Us"، على تقييم 92%، بموقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes.

 

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وكان  الممثل، بيدرو باسكال، أعلن عن انتهائه من تصوير، جميع مشاهده في الموسم الثاني من The Last Of Us.

 

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وأكد باسكال، في تصريحات صحفية، أن الموسم الثاني من The Last Of Us، يحمل مفاجآت كثيرة، وأحداثا مشوقة لن يتوقعها المشاهد.

مسلسل The Last of Us

 تدور أحداث مسلسل The Last of Us، في عام 2023، تحديدًا بعد مرور 20 سنة على انهيار العالم بسبب وباء يحول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر، ويركز مسلسل The Last of Us على شخصية جويل، وهو أحد الناجين من هذا الانهيار، حيث يتم تكليف جويل بمهمة تهريب فتاة تُسمى إيلي خارج منطقة الحجر الصحي، حيث يخوض جويل عددًا من المغامرات الخطيرة أثناء تهريبه لإيلي.

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Last Of Us The Last of Us The Last of Us الموسم الثاني

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