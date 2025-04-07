الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميسي يسجل رقما تاريخيا مع إنتر ميامي

ميسي
ميسي

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تاريخ ناديه إنتر ميامي الأمريكي، الذي انتقل إليه في صيف 2023، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

 

وأصبح ميسي، الأكثر مساهمة تهديفيًا في تاريخ الفريق الأمريكي، برصيد 44 مساهمة تهديفية، متجاوزًا رقم مواطنه جونزالو هيجواين (43).
 

 

ووصل ميسي لهذا الرقم، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه خلال مباراة تورونتو إف سي، أمس الأحد، في إطار الدوري الأمريكي.


ورفع ميسي رصيده إلى 40 هدفا بقميص ميامي في جميع المسابقات، ليعزز رقمه القياسي مع النادي الأمريكي.

وكان ليونيل ميسي قد سجل هدفا، خلال فوز إنتر ميامي بنتيجة 2-1 على فيلادلفيا يونيون، في الدوري الأمريكي.

وتمكن ميسي من هز الشباك، بعد دقيقتين من مشاركته بديلًا في الشوط الثاني، واحتفل بهدفه، بتقليد الضربة الأمامية لنجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويعد نوفاك ديوكوفيتش من أساطير عالم التنس، بفضل نجاحه في حصد 24 لقبًا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليونيل ميسي انتر ميامي باريس سان جيرمان ميسي تورونتو إف سي الدوري الأمريكي ديوكوفيتش

مواد متعلقة

بذكرياته مع برشلونة، شاهد هدف ميسي الرائع في شباك تورنتو بالدوري الأمريكي

غضب كبير بعد لافتة إهانة ميسي من جماهير لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

بدء قطع الخدمة عن الهواتف المهربة من الخارج

بـ 21 طلقة مدفعية، السيسي يستقبل ماكرون ويصافحان حرس الشرف بالاتحادية

انتهاء القمة المصرية الفرنسية وجلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء مشكلة

مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي ماكرون بقصر الاتحادية

السيسي وماكرون يشهدان اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وفرنسا

منوعات

المزيد

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

إحصاء صادم من منظمة الصحة العالمية لحالات الوفاة أثناء الولادة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء مشكلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية