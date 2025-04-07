ميسي يسجل رقما تاريخيا مع إنتر ميامي

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، تاريخ ناديه إنتر ميامي الأمريكي، الذي انتقل إليه في صيف 2023، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وأصبح ميسي، الأكثر مساهمة تهديفيًا في تاريخ الفريق الأمريكي، برصيد 44 مساهمة تهديفية، متجاوزًا رقم مواطنه جونزالو هيجواين (43).



ووصل ميسي لهذا الرقم، بعدما سجل هدف التعادل لفريقه خلال مباراة تورونتو إف سي، أمس الأحد، في إطار الدوري الأمريكي.



ورفع ميسي رصيده إلى 40 هدفا بقميص ميامي في جميع المسابقات، ليعزز رقمه القياسي مع النادي الأمريكي.

وكان ليونيل ميسي قد سجل هدفا، خلال فوز إنتر ميامي بنتيجة 2-1 على فيلادلفيا يونيون، في الدوري الأمريكي.

وتمكن ميسي من هز الشباك، بعد دقيقتين من مشاركته بديلًا في الشوط الثاني، واحتفل بهدفه، بتقليد الضربة الأمامية لنجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويعد نوفاك ديوكوفيتش من أساطير عالم التنس، بفضل نجاحه في حصد 24 لقبًا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.



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