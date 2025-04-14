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ثقافة وفنون

موعد انطلاق عرض مسلسل مدرسة النخبة

مدرسة النخبة، فيتو
مدرسة النخبة، فيتو

يعد مسلسل مدرسة النخبة من أبرز الأعمال الفنية التي ينتظرها الجمهور الخليجي، خاصة أنه يقدم قصة مشوقة ويشارك به نجوم مميزون.

ومن المقرر انطلاق عرض مسلسل مدرسة النخبة يوم ٢٣ أبريل الجاري في عرض أول وحصري على منصة Stctv.

بوسترات مسلسل مدرسة النخبة 

وطرح الحساب الرسمي لمنصة stctv البوسترات الفردية لأبطال مسلسل مدرسة النخبة المقرر عرضه قريبا عبر المنصة.

ونشرت البوسترات في صورة فيديوهات قصيرة وظهر الأبطال في البوسترات بزي المدرسة التي ستشهد الأحداث الرئيسية للعمل.

وسبق أن طرحت الشركة المنتجة لمسلسل مدرسة النخبة البرومو الرسمي للعمل الذي سيعرض قريبا عبر منصة stctv، كما طرحت الشركة كذلك بوستر العمل الذي يضم نجمات المسلسل.

تفاصيل مسلسل مدرسة النخبة 

مسلسل مدرسة النخبة هو دراما خليجية شبابية تسلط الضوء على حياة المراهقين داخل مدرسة تضم طلابًا من أبناء العائلات الثرية، حيث لا تخلو الحياة من التحديات، رغم الرفاهية الظاهرة. 

ويعالج المسلسل قضايا المراهقين وصراعاتهم النفسية والاجتماعية، والعمل من تأليف الكاتب محمد النشمي وهو أول عمل قصير يكتبه، ومن إخراج شملان النصار، ويُعرض قريبًا عبر منصة stctv السعودية.  

ويضم طاقم العمل مجموعة من النجوم من بينهم محمد المنصوري، عبدالمحسن الأسود، أنوار السبيعي، فرح الدليمي وروان العلي وتولين عصام، إضافة إلى عدد من الممثلين الآخرين.

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مسلسل مدرسة النخبة مدرسة النخبة محمد المنصوري الفن
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