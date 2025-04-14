القمة سماوية، ترتيب مجموعة التتويج بالدوري المصري بعد الجولة الثانية

ترتيب الدوري المصري، واصل فريق بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثانية من مجموعة التتويج.

ويخوض أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.

ويتواجد في مجموعة التتويج كلا من بيراميدز والأهلي والزمالك والبنك الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا وفاركو وحرس الحدود وبتروجت.

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد الجولة الثانية

1- بيراميدز 44 نقطة

2- الأهلي 40 نقطة

3- الزمالك 38 نقطة

4- المصري 34 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا 27 نقطة

7- فاركو 26 نقطة

8- بتروجت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

نتائج الجولة الثانية لمجموعة التتويج من الدوري المصري

فاركو 0-2 سيراميكا كليوباترا

بيراميدز 1-1 الأهلي

المصري 4-0 بتروجت

حرس الحدود 0-2 الزمالك

البنك الأهلي - راحة.

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