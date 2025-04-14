انطلق مؤخرا مسلسل “هروج” الذي يعد أحدث الأعمال الفنية في عالم الدراما السعودية، وهو من بطولة نخبة من الفنانين السعوديين المميزين.

ومع انطلاقة العمل يبدأ الجمهور في البحث عن كافة التفاصيل مثل عدد الحلقات ومواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل هروج على منصة شاهد

ويعرض مسلسل هروج حصريا على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت مصر والساعة ٧ مساء بتوقيت السعودية ويتناول المسلسل في كل حلقة قصة مستقلة، وينتمي مسلسل هروج إلى المسلسلات الطويلة حيث أنه مكون من ٣٠ حلقة.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل هروج

مسلسل هروج يقدم توليفة فريدة تجمع بين الكوميديا والتشويق، حيث يستعرض قضايا اجتماعية معقدة مستوحاة من لحظات حياتية واقعية في المجتمع السعودي، وكل حلقة من المسلسل تحكي قصة مشوقة، مما يضفي تنوعًا في الأحداث والموضوعات ويجعل المشاهد متشوقًا للحلقة التالية باستمرار.

ويضم مسلسل “هروج” عددا من نجوم الدراما والكوميديا السعودية، وهم: عبدالله السدحان، مشعل المطيري، سعد عزيز، عبد العزيز الشهري، فايز بن جريس، أصايل العتيبي، ريم الحبيب، زياد العمري، يزيد المجيول، فهد المطيري، إسماعيل الحسن، وسارة طيبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.