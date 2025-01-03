الجمعة 03 يناير 2025
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خارج الحدود

مظاهرة حاشدة مؤيدة لرئيس كوريا الجنوبية المعزول تطالب بمنع توقيفه

مظاهرة حاشدة لمنع
مظاهرة حاشدة لمنع اعتقال الرئيس المعزول، فيتو

تجمع أكثر من ألف شخص من أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول أمام مقر إقامته في سيئول اليوم الجمعة، مطالبين بعدم توقيفه.


ووفقا للشرطة، تجمع، نحو 1200 شخص من مؤيدي الرئيس بحلول الساعة 9:30 صباحًا خارج المقر الرئاسي وسط سيئول، حيث كان مسؤولون من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في مواجهة مع أفراد الأمن داخل المقر.

وقد سمع قرع الطبول والهتافات المختلفة من أنصار يون في الموقع، مثل "مذكرة غير قانوية، غير صالحة أبدا"، و"اعتقلوا مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين".

مكتب التحقيق بمقر إقامة الرئيس المعزول
مكتب التحقيق بمقر إقامة الرئيس المعزول

وأرسلت الشرطة نحو 2.7 ألف فرد إلى مكان الحادث للاستعداد للاشتباكات المحتملة بين الطرفين، حيث حاولت السلطات دخول مبنى المقر لاعتقال يون.

كما تم نشر ما مجموعه 135 حافلة شرطة، واصطفت بعضها لتشكيل حواجز في الطرق القريبة والسيطرة على الموقف. وتم تقييد حركة المرور جزئيا في الشوارع القريبة من المقر.

وتم إرسال نحو 150 مسؤولًا لتنفيذ مذكرة توقيف يون، بما فيهم 30 مسؤولًا من مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين و120 محققًا من الشرطة.

وتعهد يون الأربعاء الماضي في رسالة إلى أنصاره "بالقتال حتى النهاية" في تحدي واضح للتحقيق الجاري ضده بشأن فرضه للأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.

وتجمع أنصاره بالقرب من المقر في الأيام الأخيرة للتعبير عن معارضة عزله وإيقاف توقيفه.

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أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول المقر الرئاسي مكتب التحقيق
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