الجيزة تستعد لموسم توريد القمح المحلي 2025 بخطة شاملة وإجراءات مكثفة

بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، بقيادة السيد محمود بلاسي، وكيل الوزارة، في تنفيذ خطة شاملة للاستعداد لموسم توريد القمح المحلي لعام 2025، وذلك بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لضمان موسم ناجح وتحقيق المستهدف من كميات التوريد.

وأكد السيد محمود بلاسي أنه تم تكليف إدارة الصيانة والمطاحن بالمرور الميداني على جميع المواقع التخزينية في المحافظة، والتي تشمل الصوامع، الهناجر، الشون الأسمنتية، ومراكز التجميع، حيث تم التأكد من جاهزيتها الكاملة واستيفائها لجميع الاشتراطات الفنية والتخزينية المطلوبة.

أهمية تيسير الإجراءات أمام الموردين

وشدد وكيل وزارة التموين بالجيزة على أهمية تيسير الإجراءات أمام الموردين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجههم خلال موسم التوريد، بالإضافة إلى تلافي السلبيات التي ظهرت في المواسم السابقة، بما يضمن انتظام حركة دخول وخروج السيارات من وإلى مواقع التخزين بسهولة ويسر.

وفي خطوة لتعزيز المتابعة الميدانية، أشار "بلاسي" إلى تشكيل مجموعات مركزية من مفتشي إدارة الصيانة والمطاحن لمتابعة عمليات التوريد على الأرض، إلى جانب إنشاء غرفة عمليات فرعية في ديوان عام المديرية، تكون على اتصال مباشر ومستمر بالغرفة الرئيسية بالمحافظة ووزارة التموين، لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات أو طوارئ قد تطرأ خلال الموسم.

وتؤكد مديرية التموين بالجيزة التزامها الكامل بدورها الرقابي والتنفيذي، لضمان تحقيق أعلى معدلات لتوريد القمح المحلي لعام 2025، في إطار استراتيجية الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.

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