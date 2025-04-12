تشكيل منتخب الناشئين المتوقع أمام أنجولا في ملحق تصفيات مونديال قطر

منتخب الناشئين، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس، على التشكيلة الأساسية، التي ينوي الدفع بها في مواجهة الليلة المصيرية أمام منتخب أنجولا، في ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين، التي تقام في قطر بشهر نوفمبر المقبل.

أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب الناشئين، فيتو

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا اليوم

ومن المتوقع أن يدخل منتخب الناشئين المصري مباراته أمام أنجولا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

الدفاع: نور أشرف وحمزة الدجوي وأدهم فريد ومهند الشامي.

الوسط: عمر كمال ومحمد البنداري ومحمد حمد.

الهجوم: عبد العزيز الزغبي وأنس رشدي وحمزة عبد الكريم.

10 مقاعد لإفريقيا في كأس العالم للناشئين

جدير بالذكر، أن قارة إفريقيا تشارك في النسخة المقبلة لبطولة كأس العالم بـ10 مقاعد، حيث يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الأربع مباشرة (ثماني منتخبات)، فيما يتم حسم المقعدين المتبقيين من خلال مواجهات ملحق فاصلة بين المنتخبات التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الأربع في بطولة أمم إفريقيا للناشئين المقامة حاليا في المغرب

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