أنهى حكم عائلة بونجو بعد 55 عاما، قصة الجنرال نجيما رئيس الجابون الجديد

كشفت نتائج أولية لانتخابات الرئاسة فى الجابون، بفوز الجنرال برايس كلوتير أوليجي نجيما، الرئيس المؤقت للبلاد الذي قام بانقلاب في عام 2023 أنهى حكم عائلة سياسية استمر عقودا.

نتائج أولية تظهر فوز الجنرال نجيما برئاسة الجابون

وسحب وزير داخلية الجابون، هيرمان إيمونجو، لدى إعلانه النتائج الأولية، إن الجنرال برايس كلوتير أوليجي نجيما، البالغ من العمر 50 عاما، حقق فوزا كاسحا بحصوله على نسبة 35ر95% من أصوات الناخبين، متغلبا على سبعة مرشحين آخرين، منهم رئيس الوزراء السابق آلان كلود بيلي باي نزي

ويترقب الناخبون في الجابون، اليوم الأحد، النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، وهي الانتخابات التي يأمل القادة العسكريون الذين تولوا الحكم بعد انقلاب عام 2023 أن تضفي شرعية على سيطرتهم على السلطة.

وقال مراقبون، أن الجنرال نجيما كان لديه ممثلون في الغالبية العظمى من مراكز الاقتراع التي تجاوز عددها 3000 مركز حيث جرت الانتخابات، وهو ما يعد مؤشرا على مدى انتشار حملته الانتخابية.

وعقب الاطاحة بـ علي بونجو في 30 أغسطس 2023، أعلن قادة الانقلاب في الجابون، عن توليتهم للجنرال بريس كلوتير أوليجي نجيما، زعيما لهم، ليُصبح الرجل القوي الجديد في البلاد.

معلومات عن الجنرال أنجيما رئيس الجابون الجديد

ولد بريس أوليجي نجيما عام 1975، وينحدر من مقاطعة أوت أوجوي، عاصمة ولاية فرانسفيل في أقصى جنوب شرق البلاد، التي تقع على الحدود مع جمهورية الكونجو، وهي المقاطعة نفسها التي ينحدر منها بونغو.

حسب عدد من التقارير، فإن الجنرال نجيما، تلقى تعليمه وتدريبه العسكري في الأكاديمية الملكية العسكرية بمدينة مكناس بالمغرب، حيث تخرج منها، ليعود إلى وطنه وينضم إلى الدائرة المقربة من الرئيس عمر بونجو.

الجنرال نجيما رئيس الجابون الجديد، فيتو

وتم تعيينه بعد وفاة عمر بونجو، وتولي ابنه علي بونجو السلطة في البلاد، كملحق عسكري في سفارة الجابون لدى الرباط، وقد ظل عدة سنوات في ذلك المنصب قبل أن ينتقل إلى السنغال للقيام بنفس المهام في السفارة الجابونية.

عاد نجيما إلى الجابون وفي عام 2018 تزامنا مع المرض الخطير الذي كان قد أصيب به رئيس البلاد علي بونجو، عندما تعرض لسكتة دماغيىة استدعت نقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة المغربية لتلقي العلاج.

وقد تم ترقية الجنرال نجيما، في نفس العام برتبة رئيس مكافحة التجسس في الحرس الجمهوري، ثم تمت ترقيته بعد 6 أشهر لترؤس الحرس الجمهوري.

وحسب التقارير، فإن نجيما منذ تلك الفترة عمل مجهودات كبيرة لتعزيز قدرات الأمن الرئاسي، بزيادة عدد الأفراد المدربين، وظل غائبا عن الأضواء قبل أن يظهر من جديد على رأس قادة الانقلاب الذين أطاحوا بالرئيس السابق علي بونجو.

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