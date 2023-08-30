قائد انقلاب الجابون: لم أعلن نفسي رئيسا للبلاد

قال قائد الانقلاب بالجابون، الجنرال بريس أوليجي نجيما، رئيس الحرس الجمهوري، اليوم الأربعاء، إنه لم يعلن نفسه رئيسا للبلاد.

وأضاف نجيما في تصريحات لصحيفة لوموند الفرنسية، اجتماع اليوم سوف يكون مع جميع الجنرالات للتوافق حول اسم الشخص الذي سيقود عملية الانتقال.

التوافق حول اسم الشخص الذي سيقود عملية الانتقال في الجابون

وأوضح: هناك استياء كبير داخل الجابون من استمرار بونجو لولاية ثالثة بالمخالفة للدستور.

وأشار إلى أن الرئيس المخلوع كان مريضا بشدة وفي 2018 أصيب بسكتة دماغية أثرت على صحته بشكل كبير، لذا تحمل الجيش الجابوني المسئولية وطوى الصفحة.

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وحول الرئيس المخلوع أكد الجنرال نغيما: هو رئيس متقاعد ومواطن جابوني مثل أي شخص آخر.

وبسؤاله عن مكان الرئيس المخلوع على بونغو رفض الإجابة مؤكدا أن كل شيء سيتضح مستقبلا.

وناشد رئيس الجابون، علي بونجو، الذي أطيح به، اليوم الأربعاء، من وصفهم بالأصدقاء، مساعدته في إحباط انقلاب قادته ضده.

وكانت مجموعة من الضباط أعلنت وضع الرئيس علي بونجو أونديمبا تحت الإقامة الجبرية بمنزله مع أسرته.

وفي بيان عبر التلفزيون الرسمي، كشف متحدث باسم العسكريين المتمردين، عن اعتقال أعضاء في الحكومة بتهم متباينة.

وضع الرئيس علي بونغو أونديمبا تحت الإقامة الجبرية

وقال بونجو في أول ظهور له بعد الانقلاب: «أنا موجود في مقر إقامتي ولا أدري ماذا يحدث، وابني محتجز في مكان ما وزوجتي مفقودة».

ودعا رئيس الجابون علي بونجو أونديمبا، جميع الأصدقاء إلى «رفع أصواتهم» وذلك في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بونجو في الفيديو الذي ظهر فيه جالسا على كرسي وتبدو عليه ملامح القلق: أنا علي بونغو أونديمبا، رئيس الجابون أوجّه رسالة إلى جميع أصدقائنا في كل أنحاء العالم لأطلب منهم أن يرفعوا أصواتهم بشأن الأشخاص الذين اعتقلوني وعائلتي.

ووُضع رئيس الجابون علي بونجو أونديمبا قيد الإقامة الجبرية محاطًا بعائلته وأطبائه، في حين أوقف أحد أبنائه بتهمة «الخيانة العظمى»، على ما أعلن، اليوم الأربعاء، العسكريون الذين نفذوا انقلابًا صباحًا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية خروج حشود من المواطنين في الغابون إلى الشوارع احتفالا بانتهاء حكم آل بونغو، مرددين النشيد الوطني مع الجنود.

ودعا معسكر المرشح الرئاسي المعارض في الجابون ألبرت هوندو رئيس البلاد علي بونجو إلى نقل السلطة دون إراقة دماء.

انتقال السلطة في الجابون دون إراقة دماء

وذكر الموقع الإلكتروني لراديو “Europe 1”، أن معسكر هوندو طلب تنظيم انتقال للسلطة دون إراقة دماء.

وكان هوندو قد تم اختياره مرشحا رئيسيا للمعارضة قبل 8 أيام فقط من الانتخابات بعد معركة مريرة بين 6 مرشحين.

وكان قادة التمرد في الجابون قد دعوا بعد الاستيلاء على السلطة، السكان إلى التزام الهدوء.

الاستيلاء على السلطة فى الجابون

وظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.

إغلاق حدود الجابون وحل مؤسسات الدولة

وأعلن العسكريون إغلاق حدود الجابون حتى إشعار آخر، وحل مؤسسات الدولة.