الأحد 13 أبريل 2025
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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية،  درجات الحرارة اليوم الأحد، ويسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الغربية  مائل للحرارة على الجنوب، مائل للبرودة  ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

مائل للبرودة ليلا، حالة الطقس اليوم الأحد 13 - 4 - 2025

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأحد وأماكن سقوط الأمطار


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة  الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

 

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   15  ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 24

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  13 و درجة الحرارة العظمى 24

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  23

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 10  و درجة الحرارة العظمى 25

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 17

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى  24

السويس: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى: 24

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 28

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  11 ودرجة الحرارة العظمى 25

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 12  ودرجة الحرارة العظمى:  27

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 29

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 15  ودرجة الحرارة العظمى 32
 

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