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حملات لغلق المحلات المخالفة بالزيتون (صور)

غلق المحال، فيتو
غلق المحال، فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية لحى الزيتون برئاسة المهندس اسلام سيد رئيس الحى والمهندس وليد حسانين سكرتير عام الحى  حملة مكبرة على شوارع الحى بمشاركة مسئولى إدارات المتابعة الميدانية والمحلات والإشغالات.

 

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وقال المهندس اسلام، أنه أثناء الجولات الميدانية بشوارع الحى تم  غلق وتشميع  ب٢٥ شارع طومابناى حيث تم ملاحظة تغيير الاستخدام دون وجود تراخيص، موضحا أن المخالف كان يقوم بفرز القمامة فى المحل.

 

غلق المحلات المخالفة بالزيتون

 

وأشار رئيس حى الزيتون فى تصريحات خاصة لفيتو، أنه تم الغلق لخطورة النشاط، لافتا إلى أنه تم مراجعة تراخيص المحلات المتواجدة بشارع طومان باى مع غلق المخالف منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح رئيس حى الزيتون، أنه تم البدء للاستعداد لعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، حيث تم شن حملات نظافة بمحيط الكنائس، كما تم التنسيق مع قسم شرطة الزيتون لتأمينها.

 

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات  الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندسة منى البطراوى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بشأن متابعة اعمال المبانى المخالفة وردع كل من يحاول تشوية ذلك حرصا على نفاذ القانون والحفاظ على هيبة الدولة  .

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