مصرع 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم، الأحد،فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بمحافظة أسوان، وتم نقل جثث الضحايا إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقى مدير أمن أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من قرية فارس دائرة مركز كوم أمبو، وبالانتقال والفحص تبين مصرع ثلاث أشخاص كانوا يستقلونها.

وأسفر الحادث، عن مصرع 3 أشخاص، هم: "نصر على يوسف، 49 سنة، محمد على المهدى، 47 سنة، وشخص ثالث مجهول البيانات، وجميعهم من محافظة الأقصر، وتم وضع فى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

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