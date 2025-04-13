اجتماعات مكثفة لوكيل تموين الإسكندرية مع لجان استلام الأقماح المحلية وكبار الموردين

أجرى اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية عدة اجتماعات شارك فيها اعضاء غرفة العمليات المنوطة باستقبال الاقماح المحلية لهذا العام، جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى والدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة بالمديرية والمهندسة أمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب وكذلك السيد عبد الله ومحمود الديب من اعضاء لجان الاستلام.

حيث تم الاجتماع مع كبار الموردين والتجار والاستماع إلى المعوقات والمشاكل التى تمت خلال المواسم السابقة والعمل فورا على حلها من خلال غرفة العمليات.

كما أوصى وكيل الوزارة بالتعاون مع الموردين من خلال أطر المعايير التى أقرتها الوزارة وعدم التأخير فى صرف المستحقات كما وجه الموردين ببذل أقصى المجهودات لزيادة الكميات الموردة وانتقاء افضل المواصفات للمحصول المورد.

كما تم عقد اجتماع اخر موسع مع لجان استلام الاقماح من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وجمعية القبانية لتذليل كافة المعوقات او اى مشاكل تعرقل إجراءات استلام الاقماح من الموردين والتجار والمزارعين لإخراج موسم التوريد بأعلى نسبة نجاح حتى يكون موسم متميز وكذلك استعراض المعايير التى اعتمدتها الوزارة والعمل من خلالها كذلك مراجعة تشكيل اللجان واكتمالها والموزعة على أماكن التوريد من الصوامع والبناكر.

يذكر أن افتتاح موسم التوريد للاقماح المحلية يبدأ يوم ١٥ من الشهر الجاري.

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