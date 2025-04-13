التعادل يحسم مباراتي فيورنتينا وبارما وجنوى ضد فيرونا في الدوري الإيطالي

حسمت نتيجة التعادل السلبي، مباراتي فيورنتينا أمام بارما، وجنوى ضد فيرونا، في إطار الجولة 32 من الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأحد.

ترتيب فيورنتينا وبارما في الدوري الإيطالي

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فيورنتينا إلى 53 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد بارما إلى 28 نقطة في المركز 16.

كما وصل رصيد جنوى إلى 39 نقطة في المركز 12، بينما ارتفع رصيد فيرونا إلى 32 نقطة في المركز 14.

ويتصدر إنتر ميلان، جدول ترتيب البطولة برصيد 71 نقطة.



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