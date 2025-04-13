إيهاب توفيق يحيي حفلا في كاليفورنيا يوم 26 إبريل

يحيي المطرب إيهاب توفيق، حفلا غنائيا في الولايات المتحدة الإمريكية بولاية كاليفورنيا، يوم 26 إبريل الجاري.

ومن المفترض أن يقدم إيهاب توفيق خلال الحفل عددH من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح فبراير”.

أول كليب لإيهاب توفيق

كان المطرب إيهاب توفيق، كشف تفاصيل كوميدية عن تصوير كليب أغنيته "داني" في نادي الشمس، والذي شهد أول أغنية يتم تصويرها له.

وقال إيهاب توفيق، خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "قالوا لي تعالَ نصور أغنية داني، وكنت أول مرة في حياتي أصور أغنية، ولا عارف هصور إيه ولا مين هيظهر معاي ولا السيناريو إيه".

تصوير أغنية داني في نادي الشمس

وتابع: "لما رحنا نصور أغنية داني في نادي الشمس، كانت الناس بتلعب كورة والمخرج قال لهم تعالوا اقفوا ورانا نعمل منظر، وارتجلنا وقعدت أغني للبنت دي شوية وبنت أخرى شوية، وطلع التحفة اللي الناس شافتها".

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