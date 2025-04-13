الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إيهاب توفيق يحيي حفلا في كاليفورنيا يوم 26 إبريل

إيهاب توفيق، فيتو
إيهاب توفيق، فيتو

يحيي المطرب إيهاب توفيق، حفلا غنائيا في الولايات المتحدة الإمريكية بولاية كاليفورنيا، يوم 26 إبريل الجاري. 

ومن المفترض أن يقدم إيهاب توفيق خلال الحفل عددH من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير علي المسرح فبراير”.

 

أول كليب لإيهاب توفيق

كان المطرب إيهاب توفيق، كشف تفاصيل كوميدية عن تصوير كليب أغنيته "داني" في نادي الشمس، والذي شهد أول أغنية يتم تصويرها له.

وقال إيهاب توفيق، خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "قالوا لي تعالَ نصور أغنية داني، وكنت أول مرة في حياتي أصور أغنية، ولا عارف هصور إيه ولا مين هيظهر معاي ولا السيناريو إيه".

تصوير أغنية داني في نادي الشمس

وتابع: "لما رحنا نصور أغنية داني في نادي الشمس، كانت الناس بتلعب كورة والمخرج قال لهم تعالوا اقفوا ورانا نعمل منظر، وارتجلنا وقعدت أغني للبنت دي شوية وبنت أخرى شوية، وطلع التحفة اللي الناس شافتها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل إيهاب توفيق في أمريكا حفل ايهاب توفيق المطرب إيهاب توفيق

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأحداث مطروح، تفاصيل استشهاد 3 أفراد شرطة ورد الداخلية على مزاعم احتجاز 23 سيدة، وحكاية البيان الغاضب لمشايخ القبائل

رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

قرار صادم من كولر في الأهلي

أمطار خفيفة ورياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

اللي معاه ذهب ميبعهوش، نصيحة من شعبة المجوهرات للمواطنين

جريمة مخيم زمزم، مصر تستهجن وتؤكد دعمها لاستقرار السودان ومؤسساته الوطنية

تعرف على السعر الجديد للرغيف السياحي بعد ارتفاع أسعار الوقود

الدوري الممتاز، الزمالك يستغل تعادل الأهلي وبيراميدز ويفوز على حرس الحدود بثنائية (صور)

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17.3 ألف جنيه

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس الأحمر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية