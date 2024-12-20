إيهاب توفيق يروي حكايات مشاجراته ومناوشاته مع المدرسين فترة الطفولة (فيديو)

إيهاب توفيق، قال المطرب إيهاب توفيق: "كنت طفل شقي جدًّا وبتاع مشاكل، وما كنتش أعرف إيه سبب الشقاوة والعند اللي كنت فيها".

مناوشات إيهاب توفيق في الصغر

وأضاف خلال حواره ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "كنت شقي في المدرسة وعندي مناوشات مع المدرسين، ومن وأنا عندي 7 سنين وبتاع مشاكل".

مشاجرات إيهاب توفيق في المدرسة

وتابع: "كنت بتخانق في المدرسة ويجيلي استدعاء ولي أمر، وبضرب زمايلي، لو مفيهاش مبالغة كنت كل يومين تلاتة عندي مشكلة".

واستكمل إيهاب توفيق: "أنا ما كنتش ماكر ولكن كان عندي عنف زائد وأنا طفل بشكل مش عارف أفسره ولا فاهم سببه إيه".

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