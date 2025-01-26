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ثقافة وفنون

إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا بالكويت 30 يناير

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

يحيي المطرب إيهاب توفيق حفلا غنائيًا بدولة الكويت يوم 30 من شهر يناير الجاري، حيث يلتقي بالجمهور الكويتي بالمسرح المفتوح بحديقة الشهيد.

 

ويتزامن حفل إيهاب توفيق مع احتفلات الكويت بعيدها الوطني، كما يبدأ بعدها بأيام قليلة احتفالات “هلا فبراير”.

 

ذكر أنه قد كشف المطرب إيهاب توفيق، تفاصيل كوميدية عن تصوير كليب أغنيته "داني" في نادي الشمس، والذي شهد أول أغنية يتم تصويرها له.

 

أول كليب لإيهاب توفيق

وقال إيهاب توفيق، خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "قالوا لي تعالَ نصور أغنية داني، وكنت أول مرة في حياتي أصور أغنية، ولا عارف هصور إيه ولا مين هيظهر معاي ولا السيناريو إيه".

 

تصوير أغنية داني في نادي الشمس

وتابع: "لما رحنا نصور أغنية داني في نادي الشمس، كانت الناس بتلعب كورة والمخرج قال لهم تعالوا اقفوا ورانا نعمل منظر، وارتجلنا وقعدت أغني للبنت دي شوية وبنت أخرى شوية، وطلع التحفة اللي الناس شافتها".

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