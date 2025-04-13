مصطفى شعبان يقضي إجازته بإحدى الدول الأوروبية

نشر الفنان مصطفى شعبان صورة له أثناء قضاء إجازته بإحدى الدول الأوربية، حيث سافر رفقة زوجته “هدى الناظر”، بعد انتهاء الموسم الدرامي الرمضاني 2025

ومن المفترض أن يعود مصطفى شعبان خلال إيام إلى القاهرة لعقد جلسات عمل مع إحدى شركات الإنتاج للإستقرار على المسلسل الدرامي الذي سوف ينافس به في موسم دراما رمضان 2026، بعد نجاح مسلسل “حكيم باشا”، الذي تصدر محركات البحث بمواقع التواصل الإجتماعي خلال شهر رمضان الماضي

يذكر أنه قد ظهر الفنان مصطفى شعبان مؤخرًا مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس”، وبكى الفنان مصطفى شعبان، على الهواء، بعد تذكر وفاة شقيقه الأصغر خلال تصويره الحلقات الأخيرة من مسلسل "حكيم باشا".

بكاء مصطفى شعبان بسبب تذكر وفاة شقيقه الأصغر

وقال الفنان مصطفى شعبان باكيًا، خلال اللقاء: "ربنا ما يكتبها على حد".

وطلب مصطفى شعبان من عمرو الليثي، تجاوز ذكرى وفاة شقيقه الأصغر وعدم الحديث عن كواليس الوفاة وتأثيرها فيه خلال تصوير مسلسل حكيم باشا.

كواليس وفاة شقيق مصطفى شعبان

وقال عمرو الليثي: "ما حدش يعرف الأوضاع الإنسانية والنفسية اللي عاشها مصطفى شعبان وفي الآخر الناس ما لهاش غير العمل اللي بتشوفه قدامها، بس منتج مسلسل حكيم باشا، اتكلم معايا وأكد لي إن مصطفى شعبان قدر يتغلب على ألمه ويكمل تصوير العمل رغم صعوبته، بعد تعرضه لمحنة وفاة شقيقه الأصغر وصديقه المقرب وعاش مرارة ألم كبيرة لا يتخيلها أحد، ولكن علشان التزامه بالعمل والمسؤولية قرر يكمل تصوير الحلقات الأخيرة بعد وفاة أخيه، وما حاولش ولو للحظة واحدة يوقف التصوير رغم أنه كان من جواه بيبكي ويتألم وكان في ظروف صعبة هو ووالده ووالدته".

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