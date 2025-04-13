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اقتصاد

اللي معاه ذهب ميبعهوش، نصيحة من شعبة المجوهرات للمواطنين

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

كشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب والمعادن الثمينة والمجوهرات بالغرفة التجارية، عن شراء الصين كميات كبيرة من الذهب، بسبب قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، ما أدى إلى الارتفاع الكبير في أسعار المعدن الأصفر.

السبب وراء تحرك أسعار الذهب عالميا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أن قرارات ترامب دفعت عددا كبيرا من الدول، وعلى رأسها الصين لشراء كميات كبيرة من الذهب ما أدى الي تحرك الأسعار بالبورصة العالمية.

السر وراء إقبال دول العالم على شراء الذهب

أسعار الذهب، ولفت إلى أن إقبال دول العالم على شراء كميات كبيرة من الذهب، باعتباره ملاذا آمنا في ظل الحرب التجارية العالمية.

نصيحة بشأن أسعار الذهب 

وبشأن نصيحته للمواطنين، علق سكرتير شعبة الذهب:"بنقول للناس اللي معاه ذهب ميبعهوش لأنه في ظل الظروف الحالية الأسعار مرشحة للزيادة".

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