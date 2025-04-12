محافظ الغربية يتفقد مشروع مستشفى طنطا العام الجديد

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولة تفقدية داخل مشروع مستشفى طنطا العام الجديد، لمتابعة الموقف التنفيذي النهائي، استعدادًا لدخول المستشفى الخدمة خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور بهاء توفيق بمنصب نقيب الأطباء بالغربية، اللواء محمد بهاء رئيس مركز ومدينة طنطا.

وخلال الجولة، استعرض محافظ الغربية حجم الأعمال التي تم الانتهاء منها على أرض الواقع، مشيدًا بمعدلات الإنجاز التي تحققت حتى الآن، ومؤكدًا أن هذا المشروع الطبي العملاق يُمثل إضافة نوعية وحقيقية للمنظومة الصحية بالمحافظة ووسط الدلتا، حيث تم تنفيذ المستشفى بتكلفة استثمارية تقارب 2 مليار جنيه، ضمن خطة الدولة لتوفير خدمات صحية متطورة لجميع المواطنين.

وقال اللواء أشرف الجندي إن هذا الصرح الطبي الجديد يعكس رؤية الدولة الواضحة نحو بناء منظومة صحية عصرية تحقق أعلى مستويات الجودة الطبية، وتضمن تقديم رعاية متكاملة للمواطنين، كما أنه يُجسد التزام محافظة الغربية بتحسين مستوى الخدمات الصحية بشكل يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة.

وأضاف محافظ الغربية أن مستشفى طنطا العام الجديد يعد الأول من نوعه على مستوى وسط الدلتا، من حيث حجم التجهيزات الطبية والطاقة الاستيعابية، حيث تم تشييده على مساحة 13 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 294 سريرًا، تشمل 223 سرير داخلي وحروق، بالإضافة إلى 45 سرير رعاية مركزة مجهز بأحدث النظم العلاجية، و26 حضانة لحديثي الولادة، و33 ماكينة غسيل كلوي، و19 سرير لاستقبال حالات الطوارئ، إلى جانب 21 عيادة خارجية، و11 غرفة عمليات مجهزة على أعلى مستوى.

كما أوضح الجندي أن المشروع جاء ليواكب الزيادة السكانية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة للحصول على خدمات صحية لائقة، مشيرًا إلى أن المستشفى تم تصميمها لتكون مركزًا علاجيًا وتعليميًا متكاملًا، يساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات العامة بالمحافظة، ويخدم قطاعًا واسعًا من أهالي الغربية ومحافظات وسط الدلتا.

وأكد الجندي أن افتتاح هذا الصرح الطبي قريبًا سيُحدث نقلة نوعية حقيقية في تقديم الخدمات الصحية، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في متابعة كافة المشروعات الصحية الأخرى، بالتعاون الكامل مع وزارة الصحة والجهات المعنية، لضمان توفير بيئة علاجية تليق بالمواطن المصري وتدعم استراتيجية بناء الإنسان.

طفرة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية

وخلال الجولة، أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بأن مشروع مستشفى طنطا العام الجديد يمثل طفرة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية داخل المحافظة، ويعكس حجم الجهد المبذول من الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية وتوفير خدمة طبية متكاملة للمواطنين تواكب المعايير الحديثة للجودة والرعاية.

وأكد “بلبل” أن المديرية وضعت خطة متكاملة لتجهيز الكوادر الطبية والفنية، وضمان أعلى درجات الجاهزية لبدء التشغيل مشيرًا إلى أن المستشفى تمثل نقلة نوعية في استقبال الحالات الحرجة وتقديم خدمات الرعاية المركزة والطوارئ والغسيل الكلوي وفقًا لأحدث النظم الطبية.

وأضاف أن المستشفى مزود بوحدات طبية متخصصة وأجهزة على أعلى مستوى تقني، مما يعزز قدرة المنظومة الصحية بالمحافظة على تقديم الخدمة بأعلى كفاءة، مشددًا على أن وزارة الصحة ومحافظة الغربية تسعيان بشكل متكامل لتقديم نموذج حقيقي للرعاية الصحية الآمنة والمتطورة.

وفي ختام الجولة، وجه المحافظ الشكر لجميع الجهات القائمة على المشروع لما بذلوه من جهد واضح في تنفيذ هذا المشروع الضخم طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية والطبية، مشيرًا إلى أن مستشفى طنطا العام الجديد سيكون قريبًا إحدى العلامات البارزة في تطوير القطاع الطبي ليس فقط بالغربية، بل على مستوى الدلتا بالكامل.

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