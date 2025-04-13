الأحد 13 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

تكريم ريهام عبد الغفور في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ريهام عبد الغفور،
ريهام عبد الغفور، فيتو

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن تكريم الفنانة ريهام عبد الغفور في حفل افتتاح النسخة الحادية عشرة المقرر إقامتها في الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو المقبل.

 

الفنانة ريهام عبد الغفور

تحصل ريهام عبد الغفور على جائزة هيباتيا الذهبية للإبداع عن مسيرتها الفنية بعدما قدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة خلال السنوات الماضية.

انطلقت مسيرة ريهام عبد الغفور الفنية منذ أوائل الألفينات وقدمت على مدار أكثر من 25 عاما، أعمالا درامية ناجحة أبرزها مسلسل حديث الصباح والمساء، الحقيقة والسراب، شيخ العرب همام، الداعية، الرحلة، أزمة منتصف العمر، الغرفة 207، وظلم المصطبة.

كما قدمت للسينما العديد من الأعمال البارزة منها صاحب صاحبه، ملاكي إسكندرية، حريم كريم، الهرم الرابع والخلية.

وشاركت ريهام عبد الغفور في أفلام قصيرة منها "واحدة كده" الذي قدمته عام 2020، وعلى المسرح شاركت في "الملك لير" مع الفنان يحيى الفخراني.

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