الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير الطيران يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد جمعية رجال الأعمال المصريين

وزارة الطيران المدني،
وزارة الطيران المدني، فيتو

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، اليوم الأحد، وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين(EBA) برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، وذلك بالتنسيق مع لجنة السياحة والطيران بالجمعية برئاسة الدكتور فاروق ناصر رئيس اللجنة وعدد من السادة أعضاء الجمعية وممثلي الإدارة التنفيذية بها، ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز فرص التعاون المشترك بين الجانبين.

وزير الطيران يستقبل وفد جمعية رجال الأعمال المصريين لبحث إمكانية التعاون المشترك

وخلال اللقاء، استعرض وزير الطيران المدنى استراتيجية عمل الوزارة الحالية، موضحًا أن الرؤية المستقبلية لقطاع الطيران المدني ترتكز على عدة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير المطارات، وتعزيز قدراتها الإستيعابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بمعايير عالية الجودة، وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وكذلك تقديم كافة التسهيلات لإنشاء شركات طيران مصرية خاصة، بما يعزز من دعم الميزة التنافسية وتوسيع شبكة النقل الجوي داخليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور سامح الحفنى أن الوزارة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة الاستثمار وتذليل كافة التحديات أمام المستثمرين المحليين والدوليين ضمن رؤية الدولة لتمكين وتعزيز دور قطاع الطيران في دفع عجلة التنمية، مشيرًا إلى دور الجمعية البارز والذي يعد بمثابة منصة فعالة للحوار بين مجتمع الأعمال ومؤسسات وأجهزة الدولة، من خلال مناقشة التحديات ووضع توصيات عملية تُرفع إلى الجهات المختصة، كما تلعب دورًا فاعلًا في صياغة السياسات الاقتصادية عبر عضويتها الدائمة في عدد من اللجان الحكومية والبرلمانية.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بروح التعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الطيران المدني، مؤكدًين حرص الجمعية على دعم الجهود المشتركة لتطوير قطاعي الطيران والسياحة باعتبارهما من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني؛ ومعربين عن استعدادهم التام لتقديم رؤى فعالة وعملية تُسهم في تسريع وتيرة التطوير؛ لاسيما في مجالات التكنولوجيا والصناعة والخدمات اللوجستية المرتبطة بالطيران.

جدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين (EBA) تُعد اقدم منظمة اعمال في مصر حيث أنشأت عام 1979؛ وهي من أبرز الكيانات الاقتصادية في مصر، حيث تضم حوالى 600 عضو وتجمع نخبة من أصحاب الرؤى والخبرات القادرين على المساهمة في رسم استراتيجية متكاملة للاقتصاد الوطني، وتحظى الجمعية بعلاقات واسعة تربطها بمختلف الجهات والهيئات الرسمية داخل مصر وخارجها، فضلًا عن ارتباطها باتفاقيات تعاون مع أكثر من 75 دولة.

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