السبت 12 أبريل 2025
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أخبار مصر

وفد من قطاع الطيران يشارك في القمة العالمية للشحن الجوي

وفد وزارة الطيران
وفد وزارة الطيران المدني، فيتو
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شارك وفد من سلطة الطيران المدني وشركة مصر للطيران للشحن الجوي، ممثلين عن وزارة الطيران المدني، في فعاليات القمة العالمية الأولى للشحن الجوي، التي تنظمها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والمقامة حاليًا بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2025.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بمواصلة تطوير منظومة الشحن الجوي وتعزيز مشاركة مصر في المحافل الدولية لصناعة الطيران المدني. 

وفد مصري من قطاع الطيران المدني يشارك في القمة العالمية الأولى للشحن الجوي

وتأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي  للنقل الجوي؛ لاسيما في مجال الشحن الجوي الذي يشهد تحولات متسارعة في ضوء التطورات التكنولوجية وتغير أنماط التجارة العالمية.

وتُعد القمة بمثابة منصة دولية رفيعة المستوى تجمع بين كبار صناع القرار والخبراء وكبرى الشركات العاملة في الشحن الجوي وإدارة المطارات، حيث تم  التطرق إلى ملف " تعزيز النمو المستدام للشحن الجوي"، والتي ترتكز على التحديات التنظيمية والتشغيلية والأمنية، بالإضافة إلى الفرص الناشئة من تسارع التحول الرقمي وتكامل وسائل النقل ضمن سلاسل الإمداد العالمية.

كما توفر هذه القمة فرصة استراتيجية لاعتماد خارطة طريق عملية لتحسين كفاءة بيئة التشغيل في قطاع الشحن الجوي من حيث التكلفة والفعالية، وذلك من خلال تبني نهج تعاوني يضمن السلامة والأمن والتنظيم الاقتصادي المتوازن.

جاءت مشاركة الوفد المصري برئاسة الملاح سامح فوزي نائب رئيس سلطة الطيران، وبحضور كل من المهندس علاء جوهر خبير الشحن الجوي والبضائع الخطرة وأحمد فهمي أخصائي أمن الطيران والمعلومات بشركة مصر للطيران للشحن الجوي، وخالد يوسف رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بشركة مصر للطيران للشحن الجوي والأستاذة هديه عبد العزيز بالشئون الدولية.

جدير بالذكر أن  وزارة الطيران المدني تحرص على تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور مصر في المحافل العالمية المعنية بصناعة النقل الجوى، بما يعكس التزام الدولة نحو تبني الابتكارات وتطبيق أفضل الممارسات لدعم التحول إلى مركز إقليمي للخدمات الجوية واللوجستية.

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