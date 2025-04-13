بيسيرو يعلن تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو تشكيل الأبيض لخوض مباراة حرس الحدود، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

تشكيل الزمالك ضد حرس الحدود

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" –صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - محمد شحاتة – أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر منسي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود اليوم الأحد في إطار الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم الأحد في الدوري الممتاز في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك، فيتو

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

غياب عمر جابر عن مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

وقال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن عمر جابر، لاعب الفريق، يعاني من إصابة بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، وتعرض لها خلال مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو قرر إراحة عمر جابر من مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري.

وشدد الدكتور محمد أسامة على أنه يتم تجهيز عمر جابر للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن حالة اللاعب مطمئنة.

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