الأحد 13 أبريل 2025
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رياضة

رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر

الأهلي وفاركو، فيتو
الأهلي وفاركو، فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تأجيل مباراة الأهلي أمام فاركو في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر، لمدة 48 ساعة، لتقام يوم الخميس المقبل 17 أبريل الجاري، بعد أن كان محددا إقامتها يوم 15 أبريل (بعد غد الثلاثاء).

الأهلي يواجه صن داونز 19 أبريل

وجاء قرار إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية بتأجيل مباراة الأهلي وفاركو 48 ساعة، لتقام 17 أبريل، أي قبل 48 ساعة فقط من مباراة الأهلي المصيرية أمام صن داونز، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم تكشف رابطة الأندية في الخطاب الذي أرسلته للأندية، عن السبب وراء تأجيل مباراة الأهلي وفاركو، لتقام قبل 48 ساعة من مباراة الأحمر أمام صن داونز.

فريق الكرة بالنادي الأهلي، فيتو
فريق الكرة بالنادي الأهلي، فيتو

 مواعيد مباريات الجولة الخامسة بكأس عاصمة مصر

وجاء مضمون نص خطاب رابطة الأندية المصرية على لنحو التالي:

نظرًا لعدم مشاركة أي نادٍ من الأندية المصرية في الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، وحرصًا منا على تطبيق العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة على الصعود للدور الـ 8 من مسابقة كأس عاصمة مصر موسم 2024-2025، فقد تقرر إقامة مباريات الجولة الخامسة من المسابقة في كل مجموعة في نفس اليوم والتوقيت لتقام على النحو التالي:

مواعيد مباريات الجولة الخامسة بكاس عاصمة مصر، فيتو
مواعيد مباريات الجولة الخامسة بكاس عاصمة مصر، فيتو

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله، في منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

 

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كأس عاصمة مصر رابطة الأندية المصرية مباراة الأهلي أمام فاركو الأهلي فاركو صن داونز

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