صالح موسى: قرارات رابطة الأندية "بالمزاج" وقرار الأهلي لم يكن صائبا

أكد صالح موسى، لاعب الزمالك السابق، أن القرارات التي تتخذها رابطة الأندية تكون على "المزاج" بالحب والكراهية، مؤكدًا أن هذا لا يحدث في أي مكان بالعالم.

وقال صالح موسى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي المذاع على شاشة قناة الزمالك: "النادي الأهلي اتخذ قرارًا لم يكن صحيحًا على الإطلاق بعدم خوض مباراة القمة، ويجب أن تُطبق اللوائح عليه كما تم تطبيقها من قبل على حالات مماثلة".



الزمالك أمام ستيلينبوش

وواصل صالح موسى، بأن نتيجة التعادل السلبي أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ملعب الأخير بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، تُعتبر مرضية لممثل مصر وحامل اللقب.

وتابع: "الزمالك احترم المنافس في جنوب إفريقيا، والنتيجة لم تكن سيئة لأنه استطاع أن يحصل على ما أراده في النهاية".

وأردف: "الزمالك تمكن من إدارة المباراة بشكل جيد مثلما أراد، ولولا التوفيق لخرج فائزًا".

وختم تصريحاته قائلًا: "الزمالك قدم مباراة جيدة خارج ملعبه رغم غياب عبد الله السعيد ومحمود بنتايك، والفريق قادر على الفوز والتأهل في لقاء العودة بالقاهرة".

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