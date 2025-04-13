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رياضة

موعد مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الأهلي وفاركو
الأهلي وفاركو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فاركو الثلاثاء القادم ضمن منافسات كأس عاصمة مصر

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي الأهلي نظيره فاركو في كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 إبريل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله، في منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

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