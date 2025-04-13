موعد مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فاركو الثلاثاء القادم ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي الأهلي نظيره فاركو في كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 إبريل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله، في منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

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