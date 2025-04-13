الأحد 13 أبريل 2025
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محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء بمتابعة الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب الجديدة

الإسكندرية
الإسكندرية

وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمرور على جميع مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود للتأكد من الإلتزام بالأسعار المقررة للمنتجات البترولية والتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة للركوب لوسائل النقل سواء الداخلية أو الخارجية.

 

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وفى هذا الصدد، نفذ رؤساء الأحياء بالإسكندرية حملات مكثفة على المواقف للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة للركوب ومتابعة محطات الوقود للتأكد من توافر المنتجات البترولية.

 حيث تم المرور على مواقف (الكيلو ٢١_ والهانوفيل_ وموقف البيطاش_وموقف سيدي بشر- وشارع ٤٥ - موقف سيدي بشر الترام- الموقف المعتمد بسينما ريكس- المواقف بالعدوي- ورأس التين- وسانت كاترين_مواقف السيارات بمنطقة مينا البصل_ والموقف الجديد - موقف العامرية- موقف العوايد - محطة مصر ) 

وكذلك المرور على جميع محطات الوقود ومواقف سيارات النقل الجماعي بجميع أحياء المحافظة وتم الاستفسار من المواطنين عن تعريفة الركوب للتأكد من إلتزام السائقين بها.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء للمنتجات البترولية

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