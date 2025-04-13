مستشفى الحلمية يستضيف خبيرا في جراحات مناظير العمود الفقرى

يستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الأستاذ الدكتور أناند كافى سادا شيف (هندي الجنسية) خبير جراحات مناظير العمود الفقري، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 10 مايو القادم.

مواعيد استقبال الحالات من العسكريين والمدنيين

ويستقبل المستشفى الحالات من العسكريين والمدنيين الذين يرغبون فى العرض على الخبير بالعيادات الخارجية اعتبارًا من الغد.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور سادا شيف، والذي يعد من أبرز المتخصصين في هذا المجال، بتقديم استشارات طبية وعلاجية، حيث سيتم استقبال الحالات من العسكريين والمدنيين الراغبين في العرض على الخبير عبر العيادات الخارجية للمستشفى.

وأعلن المستشفى أنه سيتم استقبال الحالات بدءًا من يوم غد، ويمكن للراغبين في الاستعلام أو تحديد موعد زيارة، الاتصال على الرقم: 01210429212.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.