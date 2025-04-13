الأحد 13 أبريل 2025
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مستشفى الحلمية يستضيف خبيرا في جراحات مناظير العمود الفقرى

مستشفى القوات المسلحة
مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل، فيتو
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يستضيف مستشفى القوات المسلحة بالحلمية للعظام والتكميل الأستاذ الدكتور أناند كافى سادا شيف (هندي الجنسية) خبير جراحات مناظير العمود الفقري، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 10 مايو القادم.

مواعيد استقبال الحالات من العسكريين والمدنيين 

ويستقبل المستشفى الحالات من العسكريين والمدنيين الذين يرغبون فى العرض على الخبير بالعيادات الخارجية اعتبارًا من الغد.

ومن المقرر أن يقوم الدكتور سادا شيف، والذي يعد من أبرز المتخصصين في هذا المجال، بتقديم استشارات طبية وعلاجية، حيث سيتم استقبال الحالات من العسكريين والمدنيين الراغبين في العرض على الخبير عبر العيادات الخارجية للمستشفى.

وأعلن المستشفى أنه سيتم استقبال الحالات بدءًا من يوم غد، ويمكن للراغبين في الاستعلام أو تحديد موعد زيارة، الاتصال على الرقم: 01210429212.

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مستشفى القوات المسلحة بالحلمية تستضيف خبيرا في جراحة مناظير العمود الفقري

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