الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع شركة صينية فرص الاستثمار في قطاع التعدين

المهندس كريم بدوي،
المهندس كريم بدوي، وزير البترول
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استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفدًا من شركة شيماى الصينية القابضة إحدى شركات القطاع الخاص الصينى المتخصصة في مجال التعدين برئاسة ليجواو وو مؤسس المجموعة لبحث فرص الاستثمار الممكنة في قطاع التعدين المصري، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوى وبما يدعم رغبة الشركة الصينية لبدء الاستثمار في مصر.
 

حضر اللقاء الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، واللواء أركان حرب عبد السلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، واللواء دكتور أحمد محمود أبو النجا، مساعد رئيس الشركة للمشروعات والتطوير والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمشرف عليها. 

ومن الجانب الصيني،  هارولد وانج، المستشار الأول لرئيس شركة شيماى.

 

برامج إصلاحية وإجراءات لتسهيل الاستثمارات وزيادة التنافسية

ورحب الوزير بالوفد الصيني، مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر والصين، ومؤكدًا تطلع الوزارة لبدء شراكة قوية مع الشركة في قطاع التعدين، الذي توليه الدولة أهمية خاصة وتعمل على تطويره من خلال برامج إصلاحية وإجراءات لتسهيل الاستثمارات وزيادة التنافسية.
 

من جانبهم أعرب مسؤولو الشركة عن اهتمامهم القوي بالاستثمار في مصر، وحماسهم لبدء استثماراتهم في قطاع التعدين، مستعرضين خبراتهم الواسعة في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من 25 عامًا والتكنولوجيات الحديثة التي تستخدمها كونها شركة رائدة في استغلال معدنى التنتالوم والنيوبيوم الهامين للعديد من الصناعات والتطبيقات الحيوية.

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