الدوري الممتاز، المصري يتقدم على بتروجت بهدف في الشوط الأول

الدوري الممتاز، تقدم فريق المصري على نظيره بتروجت بهدف دون رد في الشوط الأول على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية في المرحلة النهائية بمجموعة تحديد بطل الموسم رقم 66 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بتروجيت والمصري

جاء الشوط الأول متوسط المستوى بين الفريقين دون فاعلية حقيقية على المرمى حتى نجح بابا بادجي في إحراز هدف التقدم للمصري في الدقيقة 46.

ولجأ محمد الغازي حكم المباراة إلي تقنية الفار للتأكد من عدم تسلل اللاعب ليؤكد الفار أحقية المصري بالهدف.

تشكيل المصري لمباراة بتروجيت

المصري ضد بتروجيت، وأعلن التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري، تسكيل فريقه لمواجهة فريق بتروجيت.

محمود جاد لحراسة المرمى.

كريم العراقي، محمد هاشم، محمود حمادة، خالد صبحي، حسن علي لخط الظهر.

محمد مخلوف، أحمد علي عامر كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط. ميدو جابر، كريم بامبو كثنائي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

البدلاء: محمد شحاتة، أحمد عيد، باهر المحمدي، عمرو سعداوي، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، بابا بادجي.

تشكيل بتروجيت لمباراة المصري

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

عمر صلاح لحراسة المرمى

بدر موسى، إسلام عبد الله، أحمد بحبح، هادي رياض، محمود شديد لخط الظهر

محمد علي عكاشة، حامد حمدان، رشاد المتولي، أدهم حامد لخط الوسط

إسماعيل بامبا لخط الهجوم

البدلاء:

محمد خليفة عبد العزيز سيد، إسلام هشام، خالد أبو زيادة، أحمد فاروق، زياد فرج، إيمانويل لاكي، شيكودي جابريال، كليتشي.

القناة الناقلة لمباراة بتروجت أمام المصري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري وبتروجيت في الدوري المصري عبر شاشة قناة أون سبورت.

وتعادل المصرى مع بيراميدز سلبيا بالجولة الماضية بالدورى المصري، فيما حقق بتروجيت الفوزعلى حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ترتيب المصري وبتروجت بالدوري الممتاز

ويحتل فريق المصرى المركز الرابع في ترتيب مرحلة المنافسة على اللقب بالدوري برصيد 31 نقطة، فيما يحتل بتروجيت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

حكام مباراة المصري ضد بتروجيت

كانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت مبكرًا عن حكام مباراة المصري ضد بتروجيت كالتالي:

محمد الغازي (حكمًا للساحة).. خالد حسين ومحمد محمود لطفي (مساعدين).. أحمد حمدي (حكمًا رابعًا).. علاء صبري ومحمود أبو الرجال (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.