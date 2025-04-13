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انطلاق امتحانات تحديد مستوى اللغة الصينية HSK وHSKK بمعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس

معهد كونفوشيوس بجامعة
معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس، فيتو
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انطلقت امتحانات تحديد مستوى اللغة الصينية HSK وHSKK بمستوياتها المختلفة بمعهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وتحت إشراف الدكتور ناصر عبد العال مدير معهد كونفشيوس.

انطلاق امتحانات تحديد مستوى اللغة الصينية HSK وHSKK بمعهد كونفوشيوس 

بدأت الامتحانات في تمام الساعة الثامنة صباحا بقاعات الامتحانات الإلكترونية بكلية الألسن، وتقدم للاختبارات على مدار اليوم ٩٣ طالبا وطالبة شاركوا في الاختبارات التحريرية للمستوى الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والاختبارات الشفوية لمستوى المبتدئين والمستوى المتوسط والمستوى المتقدم.

 
والجدير بالذكر أن معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس يعقد امتحانات HSK وHSKK ثلاث مرات على مدار العام، وينظم دورات دراسية في اللغة الصينية للدارسين من كل الأعمار في ثلاثة فصول دراسية الربيع والخريف والصيف، ويقوم بالتدريس نخبة متميزة من المدرسين الصينيين، ومع نهاية العام الدراسي يتم ترشيح الطلاب المتميزين للحصول على منح دراسية في الجامعات الصينية التابعة لوزارة التعليم الصينية للدراسة لمدة فصل دراسي، أو عام دراس، ومنح للحصول على درجة الماجستير في تخصص التعليم الدولي للغة الصينية.

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جامعة عين شمس الامتحانات الالكترونية الجامعات الصينية محمد ضياء زين العابدين معهد كونفشيوس اللغة الصينية

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