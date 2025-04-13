الأحد 13 أبريل 2025
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رياضة

تشيلسي يتأخر أمام إيبسوتش تاون بهدفين في الشوط الأول

تشيلسي
تشيلسي

يتأخر تشيلسي أمام ضيفه إبسويتش تاون بهدفين دون رد في الشوط الأول  على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وسجل هدفي إيبسوتش كل من إينسيسو جونسون خلال أحداث الشوط الأول.

وجاء التشكيل لمباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون كالتالي: 

تشكيل تشيلسي أمام إبسويتش تاون 

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: توسين، كولويل، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، جاكسون، موديكي.


تشكيل إبسويتش المتوقع أمام تشيلسي 


حراسة المرمى: بالمير.

خط الدفاع: دارا أوشيه، بورجس، لوك فولفيندين، ليف ديفيز

خط الوسط: سام مرسي، جونسون، كايوستي، برودهيد، إنسيسكو.

خط الهجوم: هيرست.

ويتواجد البلوز في المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق إبسويتش تاون المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 73 نقطة
2- آرسنال 63 نقطة
3- نوتينجهام فورست 57 نقطة
4- مانشستر سيتي 55 نقطة
5- أستون فيلا 54 نقطة
6- تشيلسي 53 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة
8- فولهام 48 نقطة
9- برايتون 48 نقطة
10- بورنموث 45 نقطة
11- برينتفورد 43 نقطة
12- كريستال بالاس 43 نقطة
13- مانشستر يونايتد 38 نقطة
14- إيفرتون 38 نقطة
15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة
16- وست هام يونايتد 35 نقطة
17- وولفرهامبتون 32 نقطة
18- إبسويتش تاون 20 نقطة
19- ليستر سيتي 18 نقطة
20- ساوثهامتون 10 نقاط

 

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