تشيلسي يتأخر أمام إيبسوتش تاون بهدفين في الشوط الأول

يتأخر تشيلسي أمام ضيفه إبسويتش تاون بهدفين دون رد في الشوط الأول على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وسجل هدفي إيبسوتش كل من إينسيسو جونسون خلال أحداث الشوط الأول.

وجاء التشكيل لمباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون كالتالي:

تشكيل تشيلسي أمام إبسويتش تاون

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: توسين، كولويل، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، جاكسون، موديكي.



تشكيل إبسويتش المتوقع أمام تشيلسي



حراسة المرمى: بالمير.

خط الدفاع: دارا أوشيه، بورجس، لوك فولفيندين، ليف ديفيز

خط الوسط: سام مرسي، جونسون، كايوستي، برودهيد، إنسيسكو.

خط الهجوم: هيرست.

ويتواجد البلوز في المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق إبسويتش تاون المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 73 نقطة

2- آرسنال 63 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- مانشستر سيتي 55 نقطة

5- أستون فيلا 54 نقطة

6- تشيلسي 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة

8- فولهام 48 نقطة

9- برايتون 48 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برينتفورد 43 نقطة

12- كريستال بالاس 43 نقطة

13- مانشستر يونايتد 38 نقطة

14- إيفرتون 38 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

16- وست هام يونايتد 35 نقطة

17- وولفرهامبتون 32 نقطة

18- إبسويتش تاون 20 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 10 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.