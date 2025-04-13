أتالانتا يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي

الدوري الايطالي، استعاد أتالانتا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفضل فوزه على ضيفه بولونيا 2 /صفر، اليوم الأحد، بالمرحلة 32.

وحسم اتالانتا الفوز مبكرا في الشوط الأول حيث تقدم ماتيو ريتيجي بهدف في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف الكرواتي ماريو باساليتش الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وسجل أتالانتا انتصاره 18 هذا الموسم مقابل 7 تعادلات و7 هزائم.

واستعاد اتالانتا نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية أمام إنتر صفر/ 2 وفيورنتينا صفر/ 1 ولاتسيو صفر/ 1.

وكان يوفنتوس اقتنص المركز الثالث، بعد فوزه أمس السبت على ضيفه ليتشي 2 /1، تزامنا مع فوز إنتر المتصدر على ضيفه كالياري 3 /1، في الوقت الذي يلتقي فيه نابولي الوصيف، غدا، الإثنين مع ضيفه إمبولي.

ويتصدر إنتر جدول الترتيب برصيد 71 نقطة مقابل 65 نقطة لنابولي في المركز الثاني، و61 نقطة لأتالانتا في المركز الثالث، و59 نقطة ليوفنتوس في المركز الرابع.

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