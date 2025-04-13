الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أتالانتا يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي

اتالانتا
اتالانتا

الدوري الايطالي، استعاد أتالانتا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفضل فوزه على ضيفه بولونيا 2 /صفر، اليوم الأحد، بالمرحلة 32.

وحسم اتالانتا الفوز مبكرا في الشوط الأول حيث تقدم ماتيو ريتيجي بهدف في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف الكرواتي ماريو باساليتش الهدف الثاني في الدقيقة 21.

وسجل أتالانتا انتصاره 18 هذا الموسم مقابل 7 تعادلات و7 هزائم.

واستعاد اتالانتا نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم متتالية أمام إنتر صفر/ 2 وفيورنتينا صفر/ 1 ولاتسيو صفر/ 1.

وكان يوفنتوس اقتنص المركز الثالث، بعد فوزه أمس السبت على ضيفه ليتشي 2 /1، تزامنا مع فوز إنتر المتصدر على ضيفه كالياري 3 /1، في الوقت الذي يلتقي فيه نابولي الوصيف، غدا، الإثنين مع ضيفه إمبولي.

ويتصدر إنتر جدول الترتيب برصيد 71 نقطة مقابل 65 نقطة لنابولي في المركز الثاني، و61 نقطة لأتالانتا في المركز الثالث، و59 نقطة ليوفنتوس في المركز الرابع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أتالانتا الدوري الإيطالي بولونيا يوفنتوس إنتر

مواد متعلقة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان ويوفنتوس وفينيزيا

فيورنتينا يخطف فوزا غاليا من أتالانتا في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

انقسام داخل القلعة الحمراء.. كواليس غضب اللاعبين من كولر بسبب بن شرقى

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

أمير قطر يستقبل الرئيس السيسي في مطار حمد الدولى بالدوحة

بعد 24 ساعة من زفافهما، وفاة عروسين اختناقا بالغاز بالقليوبية

منوعات

المزيد

اكتشاف أثري جديد يسلط الضوء على تاريخ مقدونيا

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

المزيد

انفوجراف

قناة بنما بوابة الدخول لأمريكا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المجددون.. فخر الدين الرازي، هابه الملوك والسلاطين واحترمه التتار

تفسير حلم اللحمة في المنام وعلاقته بزيادة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية