ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان ويوفنتوس وفينيزيا

حقق فريق يوفنتوس فوزا على حساب ضيفه ليتشي بنتيجة 2-1، مساء أمس السبت، في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

فوز يوفنتوس وإنتر ميلان وفينيزيا في الدوري الإيطالي

سجل ثنائية يوفنتوس، تيون كويمبنيرس وكينان يلدز في الدقيقتين 2 و33، بينما أحرز هدف ليتشي فيديريكو باسكيروتو في الدقيقة 87.

وحصد يوفنتوس فوزا جديدا على ملعبه مع مدربه إيجور تيودور بعد تغلبه على حساب جنوى، قبل تعادله خارج أرضه مع روما.

بينما عزز إنتر ميلان صدارة الترتيب في الدوري الإيطالي بعبور عقبة كالياري بنتيجة 3-1 في الجولة ذاتها.

وسجل أهداف إنتر ميلان ماركو أرناوفيتش ولاوتارو مارتينيز ويان بيسيك في الدقائق 13 و26 و55، بينما أحرز هدف كالياري روبرتو بيكولي في الدقيقة 48.

وفاز فينيزيا على حساب ضيفه إمبولي بنتيجة 0/1 في الجولة ذاتها.

ترتيب الدوري الإيطالي

إنتر ميلان (71 نقطة)

نابولي (65 نقطة)

يوفنتوس (59 نقطة)

أتالانتا (58 نقطة)

بولونيا (57 نقطة)

لاتسيو (55 نقطة)

روما (53 نقطة)

فيورنتينا (52 نقطة)

ميلان (51 نقطة)

تورينو (40 نقطة)

أودينيزي (40 نقطة)

جنوى (38 نقطة)

كومو (33 نقطة)

هيلاس فيرونا (31 نقطة)

كالياري (27 نقطة)

بارما (26 نقطة)

ليتشي (26 نقطة)

فينيزيا (24 نقطة)

إمبولي (24 نقطة)

مونزا (15 نقطة)

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