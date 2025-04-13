الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس مجلس النواب يحدد قواعد جلسة مناقشة الحساب الختامي

رئيس مجلس النواب،
رئيس مجلس النواب، فيتو

حدد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عددا من القواعد الواجب اتباعها خلال جلسة مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2023 /2024.

وقال جبالى، إن أول تلك القواعد،هى تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرض موجز للتقرير العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023 /2024.

ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات

وأضاف، ثم يتحدث ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات لإبداء ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية، ثم تعقيب وزير المالية، ثم البدء فى المناقشة.

وتابع، يحدد وقت لكل متحدث 3 دقائق لكل من ممثل الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتين لكل عضو.

تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة 

وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.

واستعرض الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة، والذى تضمن عدد من الملاحظات على الحساب الختامي، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي أي سلبيات في الموازنة.

ملاحظات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة 

وقال الفقى، أن أبرز ملاحظات اللجنة، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئات الاقتصاديه الجهاز المركزي الجهاز المركزى للمحاسبات الهيئات البرلمانية الحساب الختامي للموازنة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

مواد متعلقة

رئيس خطة النواب يستعرض ملاحظات الحساب الختامي لموازنة 2023/2024

مجلس النواب يقر تعديل قانون المحاكم الابتدائية، تعرف على التفاصيل

بدء جلسة النواب، ومناقشة حساب ختامي الموازنة يتصدر جدول الأعمال

الأكثر قراءة

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

أمير قطر يستقبل الرئيس السيسي في مطار حمد الدولى بالدوحة

مصدر بالأهلي: الخطيب يحسم مصير كولر ويجهز البديل

الرئيس السيسي يصل قطر في مستهل جولته الخليجية

أثناء متابعة حادث مروري، سيارة تصدم نائب مأمور قسم ميت غمر

منوعات

المزيد

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

تحطم طائرة في حقل موحل شمالي ولاية نيويورك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر السكر في السوق المحلية اليوم 12-4-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام خيالية في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللحمة في المنام وعلاقته بزيادة الرزق

من خواطر الشعراوي، كم عدد أبواب جهنم ولمن سيكون كل باب؟ (فيديو)

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالترقية فى العمل

المزيد
الجريدة الرسمية