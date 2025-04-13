رئيس مجلس النواب يحدد قواعد جلسة مناقشة الحساب الختامي

حدد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، عددا من القواعد الواجب اتباعها خلال جلسة مناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة 2023 /2024.

وقال جبالى، إن أول تلك القواعد،هى تقديم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرض موجز للتقرير العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023 /2024.

ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات

وأضاف، ثم يتحدث ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات لإبداء ملاحظات الجهاز على الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية، ثم تعقيب وزير المالية، ثم البدء فى المناقشة.

وتابع، يحدد وقت لكل متحدث 3 دقائق لكل من ممثل الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية، ودقيقتين لكل عضو.

تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

وبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.

واستعرض الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة، والذى تضمن عدد من الملاحظات على الحساب الختامي، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي أي سلبيات في الموازنة.

ملاحظات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة

وقال الفقى، أن أبرز ملاحظات اللجنة، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار.

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