بالأرقام، رئيس المركزي للمحاسبات يكشف نتائج أعمال موازنة 2023 - 2024

أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، زيادة نسبة الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024، مقارنة بالعام المالي السابق، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيا يوصي الجهاز باستمراره.

مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2023/2024

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023 /2024.

انخفاض العجز النقدي

وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، انخفاض العجز النقدي بنحو 1.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق، وانخفاض العجز الكلي عن السنة المالية السابقة عليه بنسبة 17.3%.

زيادة العجز النقدي الكلي والنقدي

ولفت إلى استمرار تكبد الموازنة العامة للدولة عجزًا نقديًا وكليًا يعني عدم قدرة الموارد المحققة على مجابهة الاستخدامات الفعلية، قائلا: وهو ما يتطلب من الحكومة مزيدًا من الاجراءات الفعالة لتلاشي الفجوة أو الوصول للحد الأدنى لها.

رصد عدم إجراء بعض التسويات التعديلية التي وردت بالتقارير السنوية النهائية للجهاز الإداري

وكشف أن الجهاز المركزي للمحاسبات، رصد عدم إجراء بعض التسويات التعديلية التي وردت بالتقارير السنوية النهائية للجهاز الإداري والهيئات العامة الخدمية وبلغ قيمة ما أمكن حصره 285 مليار جنيه.

وقال: رصدنا تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو صرفها بزيادة كان يمكن تجنبها بلغت مليار و205 مليون جنيه، وإرجاء صرف أعباء مالية رغم توافر مقومات الصرف 7 مليارات وأكثر من 500 مليون جنيه.

تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة،

وكشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة، وعدم الاستفادة من المبلغ المنصرفة لها.

عدم الاستفادة من القروض والمنح المخصصة لبعض المشروعات

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه أدى لعدم التنفيذ وتوقف الأعمال ما تم حصره في بعض الأعمال في الجهاز الإداري 3.8 مليار جنيه، وفي بعض الهيئات 3.5 مليار جنيه، إضافة لعدم الاستفادة من القروض والمنح المخصصة لبعض المشروعات، والموجهة من بعض الجهات الخارجية وتخصيص جانب من أموال بعض المنح في غير الأغراض التي خصصت لها.

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