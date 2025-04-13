استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيق هان، والوفد المرافق له، للتباحث بشأن ملفات ذات الاهتمام المُشترك.

وزير العمل يبحث مع نظيره التركي الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية إلى تركيا

وأكد الجانبان على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وفي كافة المجالات وحرص القيادة السياسية في البلدين على التوسع في التعاون المشترك.

كما بحث الجانبان تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة وتشكيل لجنة مشتركة،لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،إلى تركيا، في شهر سبتمبر 2024 الماضي، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة في كافة المجالات.

وبعد استعراض ما توصلت إليه لجنة العمل المشتركة من رؤية لتنفيذ الاتفاقية، وقع الجانبان على محضر الاجتماع والخطة التنفيذية للاتفاقية، مؤكدين على رغبتهم في تطوير وتوسيع التعاون في مجالات العمل ومن بينها ملفات: تنقل الأيدي العاملة والتدريب والتشغيل وسوق العمل، والعلاقات الدولية، وتبادل الخبرات في قضايا التحول الرقمي والمعلومات، والعمالة غير المنتظمة، والسلامة والصحة المهنية، وكافة علاقات العمل.

كما تباحثوا في إمكانية تنقل الأيدي العاملة المصرية إلى تركيا في مجالات العمالة الموسمية، وكذلك تسهيل عملية حصول الأتراك الذين يعملون في مصر على الإقامة وتراخيص عمل الأجانب.

ويضم الوفد المرافق وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيك هان: السفير التركي في مصر، صالح موطلو شن، ومحمد شاهين عضو البرلمان التركي عن ولاية كهرمان مرعش، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية - المصرية، وإحسان أسن مدير عام تكنولوجيا المعلومات، ومدير مكتب الوزير، وعلى أيباي، مدير عام العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي، وفاتح أنس بوط،رئيس دائرة بوزارة العمل التركية، ومستشار الوزير، ومته هان كاراتاش رئيس دائرة،ومستشار للوزير، وتاركان زينغين، مستشار الوزير،ومرت جان ألاي بي أوغلو، مدير المراسم، ود.سليم داغلي أوغلو، رئيس دائرة في إدارة العلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي، وعثمان أرن آي،خبير عمل،في الإدارة العامة للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي.

كما حضر المستشار نادر الشبل مستشار في قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية المصرية، ومن جانب وزارة العمل المصرية: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأحمد مصطفى مستشار الوزير للتطبيقات والنظم التكنولوجية، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومحمد مجدي بالعلاقات العامة والمراسم، وأميرة زكي باحث بقطاع العلاقات الدولية.

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