المحامين قالوها قوية العدالة مش وسية، هتافات المحتجين على الرسوم القضائية بحلوان (صور)

نظم المحامين في حلوان، وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الأحد، بمقر المحكمة الابتدائية بحلوان، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، واستجابةً للدعوة التي وجهها مجلس نقابة المحامين في اجتماعه المشترك مع نقباء الفرعية يوم الثلاثاء الماضي، ضمن القرارات التصعيدية المتفق عليها.

هتافات المحامين ضد الرسوم القضائية

وردد المحتجون هتافات منددة للزيادة التي أُقرت منها:" قالوا رسوم قلنا عدالة.. قالوا فلوس قلنا كفاية”، “ الرسوم القضائية ظلم وضد المشروعية”، “ المحامين قالوها قوية اللي بيحصل خيبة قوية”، و“ المحامين قالوها قوية العدالة مش وسية”.

الوقفات الاحتجاجية للمحامين رفضًا للرسوم القضائية

وتنظم نقابات المحامين الفرعية وقفة احتجاجية، ظهر اليوم الأحد على مستوى مقار المحاكم الإبتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، لمدة نصف ساعة.

الرسوم القضائية

ويأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، يوم الثلاثاء الماضي، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

الامتناع عن توريد الرسوم القضائية

وجاء أبرز القرارات التي أصدرتها نقابة المحامين: الامتناع عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف، تفاصيل الاجتماع الثاني لنقيب المحامين بأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن الرسوم القضائية ومخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية والمجتمعية بأبعادها المختلفة وتوضيح أثرها على حق التقاضي وعلى استقرار المجتمع.

وأكدت نقابة المحامين ضرورة إلتزام الدولة بكفالة حق التقاضى المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط فى اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار ــ أفرادًا ومؤسسات.

وتقرر أيضًا حظر نشر آية أخبار على وسائل التواصل الاجتماعى أو غيرها تخالف البيان الصادر عن النقباء .

وشددوا على أن مجلس فى حالة انعقاد دائم لإتخاذ خطوات تصعيدية أخرى وفقًا لتطورات الأحداث ولحين انتهاء هذه الأزمة

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