٤ قرارات تصعيدية من المحامين على خلفية أزمة زيادة الرسوم القضائية

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، عصر اليوم الثلاثاء، وصدر عنه مجموعة من القرارات الحاسمة التي تترجم موقف المحامين الرافض لأي زيادة على الرسوم القضائية.

وقفة احتجاجية بالمحاكم الابتدائية



تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت الموافق 13 أبريل بجميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية.

الامتناع عن توريد الرسوم القضائية لمدة ثلاثة أيام، في الفترة من 15 إلى 17 أبريل.

يعقب ذلك اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، وفقًا لما ستسفر عنه تطورات الأزمة وأثر تلك الإجراءات.

حظر النشر عن أزمة الرسوم القضائية

حظر نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالأزمة من قبل أعضاء المجلس أو النقابات الفرعية.

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قال في وقت سابق، إن الرسوم القضائية التي أُقرت مؤخرًا، ليست رسوم قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تفرض إلا بقانون.

الرسوم القضائية

وأكد «علام» أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مضيفًا: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».

وأكد النقيب العام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها دورها الفعال الذي كفله لها القانون والدستور في ممارسة هذا الحق، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.

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