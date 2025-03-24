الإثنين 24 مارس 2025
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سياسة

نقيب المحامين: أعددنا مذكرة اعتراضية توضح موقفنا من الرسوم القضائية

عبد الحليم علام نقيب
عبد الحليم علام نقيب المحامين

قال عبد الحليم علام،  نقيب المحامين: إن الرسوم القضائية التي أُقرت مؤخرًا،  ليست رسوم قضائية بالمفهوم العام، ولكنها رسوم مقابل أداء الخدمة فرضتها محاكم الاستئناف، فالرسوم القضائية لا تفرض إلا بقانون.

الرسوم القضائية 

وأكد «علام» أنه تم إعداد مذكرة اعتراضية لتوضيح رأي وموقف النقابة من هذه الزيادة تتضمن التذكير بقرار رئيس الوزراء الصادر في 25 ديسمبر 2022، يمنع فرض أي رسوم إضافية على كاهل المواطنين، مضيفًا: «أوضحنا أن فرض الرسوم يؤثر على المواطنين والعملية القضائية، وسيؤدي إلى عزوف المواطنين عن اللجوء إلى القضاء وهو أمر خطير يمس الأمن القومي».

وأكد النقيب العام، أن نقابة المحامين هي شريك أساسي في تحقيق العدالة وسيادة القانون، ولها دورها الفعال الذي كفله لها القانون والدستور في ممارسة هذا الحق، ويجب أن تطبق هذه الشراكة على أسس فاعلة وشراكة حقيقية على أرض الواقع دون تهميش.

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عبد الحليم علام نقيب ا للمحامين أزمة زيادة الرسوم القضائية المحامين

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