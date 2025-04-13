الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

إطلاق رحلات مباشرة أسبوعية من مدريد إلى مطار الأقصر الدولي

مطار الأقصر الدولي،
مطار الأقصر الدولي، فيتو

 أعلنت شركة الطيران الإسبانية IBROJET عن بدء تشغيل رحلاتها الأسبوعية المباشرة بين مدريد والأقصر اعتبارا من أمس السبت، وذلك ضمن جدول رحلاتها لموسم صيف ٢٠٢٥. 

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع الوكيل المحلي "ايروسيرفيس"، لتُعيد إحياء تدفق السائحين الإسبان إلى مصر، وتُسلط الضوء على الأقصر كوجهة عالمية للتراث الإنساني، في خطوة مهمة لتعزيز التبادل السياحي والثقافي بين مصر وإسبانيا.

إطلاق رحلات مباشرة أسبوعية من مدريد إلى مطار الأقصر الدولي

كما تأتي هذه الرحلات ضمن استراتيجية وزارة الطيران المدني لتنشيط السياحة الوافدة عبر فتح خطوط جوية جديدة مع دول ذات أسواق سياحية نشطة، كما تُواكب التحضيرات المكثفة لاستقبال مصر مليوني سائح إسباني بحلول نهاية 2025.

ومن جانبهم أكد ممثلو IBROJET أن اختيار الأقصر يأتي إنطلاقا من مكانتها التاريخية الفريدة، وقدرتها على جذب السياح المهتمين بالثقافة والآثار، مشيرين إلى أن الشركة تهدف إلى ربط المدينتين بشكل مباشر لدعم السياحة المستدامة.

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