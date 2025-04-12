الأحد 13 أبريل 2025
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رياضة

قرار عاجل من كولر بعد تعادل الأهلي أمام بيراميدز

كولر، فيتو
كولر، فيتو

الأهلي، قرر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إغلاق مران الفريق غدا وعدم السماح لمنصات النادي الرسمية بتصويره. 

وعلمت فيتو أن كولر أبلغ المسئولين بالأهلي بإقامة مران الفريق غدا بشكل مغلق، وعدم السماح بتصويره في أول قرار منه عقب التعادل أمام بيراميدز. 

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله، في منافسات بطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلتقي الأهلي نظيره فاركو في كأس عاصمة مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 إبريل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

وتعرض مهند لاشين لاعب بيراميدز للكارت الأحمر بالدقيقة 58.

وأهدر النادي الأهلي فرصة هدف محقق مع الدقيقة 12 عن طريق حسين الشحات.

رد بعدها كريم حافظ وسدد كرة على مرمى الشناوي بحلول الدقيقة 20، ولكن تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي.

وأجرى الأهلي تبديلا اضطراريا مع الدقيقة 24 بخروج يحيى عطية الله للإصابة، ودفع مارسيل كولر بكريم الدبيس بدلا منه.

وتعرض مهند لاشين لاعب بيراميدز للكارت الأحمر بالدقيقة 58.

واندفع الأهلي بعدها هجوميا من أجل محاولة خطف هدف التقدم ولكن تماسك دفاع بيراميدز أمام الهجوم الأحمر.

ونجح محمد الشيبي في خطف هدف الفوز لنادي بيراميدز بتسديدة صاروخية بالدقيقة 85 قبل أن يسجل أحمد رضا هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة للقلعة الحمراء.

 

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء لمواجهة نظيره بيراميدز.

 

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

 

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غيابات الأهلي أمام بيراميدز

عمر كمال عبد الواحد وعلي معلول ومصطفى العش وكريم وليد نيدفيد وخالد عبد الفتاح ومصطفى مخلوف وسمير محمد.

 

 

حكام مباراة بيراميدز والاهلي

الدوري المصري، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثانية، في الدوري الممتاز لطاقم حكام هولندي بقيادة داني ماكلي.

ويعاون ماكلي الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس.

كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو المساعد "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

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