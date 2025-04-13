بيسيرو يحدد برنامج قبل مواجهة حرس الحدود

يعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية مهمة مع لاعبي الفريق عصر اليوم الأحد، وذلك قبل التوجه إلى ستاد برج العرب لخوض مواجهة حاسمة أمام فريق حرس الحدود، في إطار الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تتناول المحاضرة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة، حيث يحرص بيسيرو على توضيح التعليمات النهائية للاعبين، وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال التدريبات الأخيرة، بالإضافة إلى شرح طريقة اللعب التي سيعتمد عليها خلال المواجهة المرتقبة.

كما سيتم خلال المحاضرة الكشف عن التشكيل الرسمي للفريق، والذي سيخوض به اللقاء في ظل طموحات كبيرة لتحقيق الفوز ومواصلة الزحف نحو القمة.

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية اللقاء المنتظر، الذي ينطلق في تمام الساعة السابعة مساءً، حيث يسعى الزمالك لتحقيق انتصاره الثاني في هذه المرحلة من الدوري، بعد أن افتتح مشواره بنتيجة إيجابية في الجولة الماضية.

من جانبه، يسعى فريق حرس الحدود لتحقيق نتيجة إيجابية مستفيدًا من عاملي الأرض والدعم الجماهيري.

وتأتي أهمية اللقاء في ظل المنافسة القوية على المراكز المتقدمة، حيث يدرك الجهاز الفني للزمالك ضرورة حصد النقاط الثلاث للحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري، وسط أداء متطور يقدمه الفريق تحت قيادة بيسيرو منذ توليه المهمة الفنية.

ويختتم الفريق استعداداته فور انتهاء المحاضرة، ليتوجه مباشرة إلى ملعب المباراة وسط تركيز كبير من اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق الهدف المنشود.

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