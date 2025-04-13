الأحد 13 أبريل 2025
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رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود اليوم الأحد في إطار الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدورى المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد في حراسة المرمى، ومحمود بنتايك وحسام عبد المجيد والونش وصلاح مصدق وأحمد محمود ودونجا ومحمد شحاته وعبدالله السعيد ومصطفي شلبي وسيف الجزيري. 

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود اليوم الأحد في الدوري الممتاز في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.  

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.  

الزمالك، فيتو 
الزمالك، فيتو 

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.  

غياب عمر جابر عن مباراة الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز 

وقال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن عمر جابر، لاعب الفريق، يعاني من إصابة بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، وتعرض لها خلال مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو قرر إراحة عمر جابر من مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري. 

وشدد الدكتور محمد أسامة على أنه يتم تجهيز عمر جابر للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن حالة اللاعب مطمئنة. 

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