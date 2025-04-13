أعطال متكررة تضرب تطبيق واتساب، تعرف على التفاصيل

واتس اب،شهد تطبيق الرسائل الأشهر فى العالم واتساب أعطالا متكررة فى الخدمات كان آخرها أمس السبت فى عدد من البلدان حول العالم، حيث تأثرت الخدمة وتوقف إرسال الرسائل أو تحميل الحالات أو الوصول إلى بعض خصائص التطبيق.

عطل واتساب

ورغم تأثر العديد من المستخدمين بالعطل لكن لم تصدر شركة ميتا المالكة للتطبيق أى بيان بشأن سبب هذا العطل مما دفع المستخدمين المتأثرين إلى التكهن بالسبب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشف موقع داون ديتكيتور أن 85٪ من الشكاوى تمثلت فى توقف ارسال الرسائل، و12٪ مع تأخر تحميل الحالات وإرسال الرسائل في المحادثات الجماعية.

واتس اب

طريقة إجراء مكالمات فيديو واتس اب

يمكن إجراء مكالمات واتس من خلال الفيديو باستخدام تطبيق واتساب whatsapp حيث يعد ذلك من مميزات واتس آب.

إحدى مميزات WhatsApp هو انه اتاح مكالمات فيديو فردية وأخرى جماعية مثل تطبيق زووم zoom.

لعمل مكالة فيديو واتساب انقر على مكالمة فيديو أو بدلًا من ذلك، افتح واتساب، ثم انقر على شاشة المكالمات > مكالمة جماعية أو مكالمة جديدة.

واتس اب

ابحث عن جهة الاتصال التي تريد إجراء مكالمة فيديو معها، ثم انقر على مكالمة فيديو.

لاستقبال مكالمة فيديو إذا كانت شاشة هاتفك مقفلة، فسترى على شاشتك تنبيهًا بخصوص مكالمة فيديو واردة عبر واتساب عندما يتصل بك شخص عبر الفيديو، ويمكنك حينها إجراء ما يلي:

مرّر للأعلى للقبول والتمرير للأعلى للقبول.

أو مرّر للأعلى للرفض.

-مرّر للأعلى للرد، التمرير للأعلى للرد على Anrdoid لرفض المكالمة مع إرسال رسالة سريعة.

- إذا كان هاتفك مفتوحًا، فسترى رسالة منبثقة لإبلاغك بمكالمة فيديو واردة عندما يتصل بك شخص بمكالمة فيديو، وحينها يمكنك النقر على رفض أو رد.

- الانتقال من مكالمة فيديو إلى مكالمة صوتية والعكس.

-الانتقال من مكالمة فيديو إلى مكالمة صوتية

عندما تكون في مكالمة الفيديو، انقر على إيقاف تشغيل الفيديو، وسيصل إلى الطرف الآخر الذي تجري معه مكالمة فيديو إشعار بإيقاف الفيديو.

واتس اب

- يتم الانتقال إلى مكالمة صوتية بمجرد أن يوقف الطرف الآخر الفيديو.

- الانتقال من مكالمة صوتية إلى مكالمة فيديو

في أثناء المشاركة في المكالمة الصوتية، انقر على مكالمة فيديو > تبديل.

-سوف يرى الطرف الآخر طلبًا يشير إلى أنك تعرض عليه الانتقال إلى مكالمة فيديو حيث يمكنه قبول الانتقال إلى مكالمة الفيديو أو رفض ذلك.

خاصية صورة داخل صورة

أما خاصية صورة داخل صورة فتتيح خاصية إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو من الخدمات المدعومة داخل واتساب بدلًا من الحاجة للانتقال إلى تطبيق آخر. يمكنك أيضًا متابعة المراسلة في الدردشة في أثناء مشاهدة الفيديو إذا كان الفيديو مؤهلًا للتشغيل من خلال خاصية صورة داخل صورة، فسيظهر زر التشغيل في معاينة رابط الفيديو ولتمكين خاصية صورة داخل صورة لمكالمات الفيديو واتساب:

- انتقل إلى إعدادات الجهاز.

- ابحث عن خاصية "صورة داخل صورة".

تأكد من تشغيل واتساب مع ملاحظة أن خاصية "صورة داخل صورة" ستعمل في مقاطع الفيديو إذا تم نشرها بواسطة الحسابات العامة فقط.

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